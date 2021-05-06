Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Emre Belözoğlu paylaşımı

Galatasaray'ın efsane forveti Mario Jardel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun üzerine çarpı işareti koydu.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 18:06
Galatasaray'ın efsane golcüsü Mario Jardel'den Emre Belözoğlu paylaşımı
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Galatasaray formasını 2000-2001 sezonunda terleten unutulmaz golcü Jardel Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Geçmişte de Fenerbahçe hakkında paylaşım yapan Brezilyalı golcü bugün paylaştığı fotoğrafa "GALATASARAY'I SEVİYORUM" notu ekledi.

Galatasaray formasıyla 43 maça çıkan Mario, 34 gol atıp 5 asist üretti. 

İşte Mario Jardel'in paylaşımı:


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