Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat'tan orman yangını mağdurlarına yardım eli

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:55

Antalya'nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde devam eden orman yangınlarına spor camiasından yardımlar gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, orman yangınlarında evlerini kaybetmiş kişilere yardım elini uzatıyor.

Eski basketbol oyuncusu Nejat Sayman sosyal medya paylaşımında, "Adnan Polat, tüm otellerine yeni rezervasyon almayarak, müdürlerine orman yangınlarında evleri yanan yurttaşlarımıza, otellerin %35 kısmını ücretsiz olarak sorunlar giderilinceye kadar misafir etmeleri için talimat verdi." ifadelerini kullandı.

Adnan Polat, 2008 yılı Mart ayında yapılan Başkanlık seçimini, 2148 oy ile kazanarak Galatasaray Spor Kulübü'nün 33. Başkanı olmuş ve ardından 2010 yılında Galatasaray Spor Kulübü'ne tekrar başkan seçilmişti.