Galatasaray'ın Euro 2020 paylaşımında Hakan Çalhanoğlu da yer aldı
Galatasaray'ın Euro 2020 için yaptığı paylaşımda Galatasaraylı oyuncularla birlikte Hakan Çalhanoğlu da yer aldı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında bugün Türkiye ve İtalya karşı karşıya gelecek.
TSİ 22.00'de başlayacak maç Roma'daki Stadio Olimpico'da oynanacak. Maçı, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie yönetecek.
"WEMBLEY YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR"
Turnuvanın açılış maçı öncesinde ise Galatasaray'ın sosyal medya hesabından A Milli Takım'a destek mesajı yayınlandı. Yayınlanan kısa videoda Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı ve Ozan Kabak'a ek olarak Hakan Çalhanoğlu da paylaşımda yer aldı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Milan'da başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, toplamda 43 maça çıkarken 9 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Mili yıldızın İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezonun bitmesiyle birlikte sona erdi.
Galatasaray'ın paylaşımı:
???? Wembley yolculuğunda başarılar #BizimÇocuklar! ??#EURO2020 #TUR pic.twitter.com/Iok01j4Y3t— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) June 11, 2021
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