Galatasaray'ın 'farkı' Falcao!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 21:51

Galatasaray kabus gibi biten bir sezonun ardından yeni döneme nasıl başlayacaktı?

Gaziantep maçı için TV'lerinin başına oturan Galatasaraylılar bu sorulara yanıt arıyorlardı ki, geçen yıl kalitesini bir türlü gösteremeyen Falcao çıktı sahneye. 2 gol attı, bir gol attırdı, tonla asiste dönüşebilecek final pası verdi, sözün özü geceye damgasını vurdu.

Boşuna demiyorlar; "Futbolda atının, tutanın iyi değilse yoksun.." diye.

Ön taraftaki isimlerin iş yapınca rakibin dengesini bozuyorsun; tıpkı bu geceki Galatasaray gibi.

Solda yeni transfer Emre Kılınç, sağda, 'daha yeni' transfer Feghouli, hemen arkalarında serbest oynayan Arda ve en uçta Falcao. Bu dörtlü daha maçın ilk bölümünde fişi çekti.

Falcao'dan fazla söz etmeye gerek yok. Kalitesi ortada, sakatlanmazsa 30 golü rahat aşar. Kısaca “El Tigre geri döndü” diyebiliriz.

Ancak fazlaca söz edilmesi gereken isim Emre Kılınç. Sivasspor'un taşıyıcı kolonuydu, şimdi Galatasaray'ın soluna hayat veren isim oldu. Teknik, hızlı, devamlılığı da yakalarsa yıldız olur. Galiba Emre'den etkilenen Feghouli de dün yıldızlığa soyunmuştu. Belki de arkasında oynayan Faslı Omar'ın iteklemesiyle iyiydi çözemedik, yeni bir transfer gibiydi.

Ve Arda Turan...

Galatasaray'a gelmemesi için bayrak açanlar utanmıştır; belki futbol olarak henüz hazır değil, ama takım içinde toparlayıcı. 'Yürüyen ölü' Belhanda'yı bile diriltti, jest, mimikleriyle. Keşke Mustafa Cengiz ve ekibi geçen yılın ortasında 'istemiyoruz' demeseydi de Arda en azından lig üçüncülüğünü kurtarsaydı...

Savunmada Marcao-Luyindama Bülent-Popescu'yu andırıyor.Fatih Terim de zaten geçen yıldan farklı olarak bu ikiliyi bırakıp kanatları (Saracchi-Omar) öne sürdü.

Orta alan için bir şey diyemem; Taylan çok koştu, yoruldu, 6 numara açığını kapadı. Oynar mı? Oynar..

Ve kaleci Fatih; ayıp örttü, ama üzerine gelen topları alnından yeme huyu var galiba, umarım yanılmışımdır, çünkü bir Muslera olması mümkün değil...





Günün sonunda Galatasaray farklı kazandı, daha da farklı ayrılabilirdi sahada, geçen yıl golcü bulamayan takım bu yıl eğer aksilik yaşamazsa ligin forveti en zengin ekibi olacak gibi.