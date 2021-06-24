Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed PSV maçlarında forma giyebilecek
Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyatı için Japonya'da bulunan golcü Mustafa Muhammed, özel izinle PSV ile oynanacak şampiyonlar ligi elemesinde oynayabilecek.
Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi geldi.
Daha önce milli takımda olduğu için oynayamayacağı açıklanan Mısırlı golcüye özel izin çıktı.
Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları için Japonya'da bulunan golcü futbolcu Mustafa Muhammed, alınan özel izinle PSV ile oynanacak şampiyonlar ligi eleme maçlarında oynayabilebecek.
Galatasaray PSV ile 21-28 Temmuz tarihleri arasında karşılaşacak.
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