Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed PSV maçlarında forma giyebilecek

24 Haziran 2021 Perşembe, 16:18

Galatasaray'a Mustafa Muhammed müjdesi geldi.

Daha önce milli takımda olduğu için oynayamayacağı açıklanan Mısırlı golcüye özel izin çıktı.

Mısır Milli Takımı ile Tokyo Olimpiyat Oyunları için Japonya'da bulunan golcü futbolcu Mustafa Muhammed, alınan özel izinle PSV ile oynanacak şampiyonlar ligi eleme maçlarında oynayabilebecek.



Galatasaray PSV ile 21-28 Temmuz tarihleri arasında karşılaşacak.