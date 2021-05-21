Galatasaray'ın gönülsüz yıldızı Feghouli'ye komşudan teklif var
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı konumda bulunmak isteyen Olympiakos, 31 yaşındaki Feghouli'ye 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı.
Yunanistan Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Olypiakos, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli'ye talip oldu.
Sport24'ün haberine göre, bu sezon çok fazla süre alamayan Feghouli takımdan ayrılmayı düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı konumda bulunmak isteyen Olympiakos, 31 yaşındaki oyuncuya 3 yıllık sözleşme teklifi yaptı.Feghouli'nin 1 yıllık daha sözleşmesi var. Feghouli, sözleşmesinde indirim yapmadığı için kulüp başkanı Mustafa Cengiz tarafından eleştirilmiş ve o tarihten sonra çeşitli bahanelerle forma giymemişti.
2017 yazında Galatasaray'a katılan Sofiane Feghouli, Galatasaray formasıyla 132 maçta 29 gol atıp, 27 asist yaptı. Tecrübeli oyuncu kulüp kariyerindeki bütün kupaları Sarı-Kırmızılı kulüpte kazandı. 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Feghouli, 1 Türkiye Kupası ve 1 Turkiye Süper Kupası kazandı.
Kaynak: NTV
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