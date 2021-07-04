Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti

04 Temmuz 2021 Pazar, 13:44

Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını, kulüp efsanelerinden Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu ziyaret etti.

Galatasaray, sosyal medyadan "Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihimizde özel yere sahip olan efsanelerimiz Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktörümüz Fatih Terim ile beraber izledi." açıklamasını yaptı.