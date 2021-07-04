Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Galatasaray antrenmanını ziyaret etti
Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını, kulüp efsanelerinden Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, Fatih Terim ile beraber izledi.
Galatasaray'ın bugünkü antrenmanını, kulüp efsanelerinden Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu ziyaret etti.
Galatasaray, sosyal medyadan "Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihimizde özel yere sahip olan efsanelerimiz Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktörümüz Fatih Terim ile beraber izledi." açıklamasını yaptı.
Galatasaray'ın bugünkü çalışmasını kulüp tarihimizde özel yere sahip olan efsanelerimiz Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu da ziyaret etti. Hagi ve Popescu, çift kale maçı teknik direktörümüz Fatih Terim ile beraber izledi. pic.twitter.com/yRJ0UmDj7H— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 4, 2021
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