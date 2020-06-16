Galatasaray'ın hakem Sezertam'la hesabı çok eski!
Galatasaray camiasının hedefindeki asıl ismin hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan ziyade yardımcı hakem Erinç Sezertam olduğu öğrenildi.
Rize deplasmanında Muslera'nın ayağının kırılmasının öncesindeki ofsayt pozisyonunun tepkileri devam ediyor. Galatasaray camiasının hedefindeki asıl ismin hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan ziyade yardımcı hakem Erinç Sezertam olduğu öğrenildi. Galatasaray camiası yardımcı hakem Erdinç Sezertam'ın bu hatasının geçmişe dayandığı görüşünde…
Teknik Direktör Fatih Terim de maç sonu basın toplantısında “Tecrübeli yan hakemin de bayrağa çekmesi gerekiyor” ifadesiyle dikkat çekmişti. ‘Tecrübe' vurgusunun arkasında, Erdinç Sezertam'ın 2009'daki Sivas maçında Ümit Karan'ın, Karabük maçında da Muslera'nın kırmızı kart görmesi için orta hakeme baskı yapmasının yattığı öğrenildi.
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