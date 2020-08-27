Galatasaray'ın hazırlık maçı programında değişiklik
Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi.
Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında oynayacağı maçların programında değişiklik yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.
Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:
28 Ağustos Cuma
17.00 | Galatasaray - İstanbulspor
Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
31 Ağustos Pazartesi
16.00 | Galatasaray - Ümraniyespor
Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri
3 Eylül Perşembe
17.00 | Galatasaray - Hatayspor
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
5 Eylül Cumartesi
17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa
Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu
Video Haberler
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme
- İstanbul'da 15 bin 621 kişiye ceza yağdı!
- Kuyumcuya gasp anı kamerada! 11 kilo altını çaldılar
- Ölmek istemeyen kadının elektronik kelepçe çığlığı
- Yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
- Yerde bulduğu maskeyi takan amca gündem oldu