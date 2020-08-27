Galatasaray'ın hazırlık maçı programında değişiklik

27 Ağustos 2020 Perşembe, 15:28

Galatasaray'ın yeni sezona hazırlık kapsamında oynayacağı maçların programında değişiklik yapıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'in birinci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olmasından dolayı iki kulübün ortak kararıyla Gaziantep ekibi ile 3 Eylül 2020 Perşembe günü oynanması planlanan maç iptal edildi. Galatasaray, değişen program sonrası yeni sezon hazırlıkları kapsamında aynı gün Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki mücadele, saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın yeni sezon öncesi hazırlık maçlarının programı şu şekilde:

28 Ağustos Cuma

17.00 | Galatasaray - İstanbulspor

Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

31 Ağustos Pazartesi

16.00 | Galatasaray - Ümraniyespor

Yer: Florya Metin Oktay Tesisleri

3 Eylül Perşembe

17.00 | Galatasaray - Hatayspor

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu

5 Eylül Cumartesi

17.00 | Galatasaray - Kasımpaşa

Yer: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu