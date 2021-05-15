Galatasaray'ın kalesi güvende!
Galatasaray bu sezon evinde oynadığı 19 maçta 42 gol atıp 16 gol yerken iyi bir grafik çizdi.
Süper Lig'in süper sezon finali bu akşam gerçekleşecek. Gözler bir İstanbul'da bir İzmir'de olacak. Şampiyonu belki de averajlar belirleyecek. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kazandığı senaryoda sarı-kırmızılıların maç sonu Beşiktaş'tan artı 3 averaj daha fazla yapması gerekiyor. Beşiktaş, Göztepe'yi 1-0 yenerse, sarı-kırmızılılar 4-0 yapması gerekecek ancak 4-1'de siyah-beyazlılar ipi göğüsleyecek. Bu sebeple atmak kadar yememek de büyük önem taşıyor.
KALE 8 MAÇTA GOLE KAPALI
Galatasaray bu sezon evinde oynadığı 19 maçta 42 gol atıp 16 gol yerken iyi bir grafik çizdi. Sarı-kırmızılılar içerideki 8 maçta kalesini gole kapadı. Cimbom bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda; Fenerbahçe, Ankaragücü, Hatayspor, Antalyaspor, Gençlerbiriği, Başakşehir, Erzurum ve Konyaspor'dan gol yemedi.
İşte o maçların skorları:
Fenerbahçe: 0-0
Ankaragücü: 1-0
Hatayspor: 3-0
Antalyaspor: 0-0
Gençlerbirliği: 6-0
Başakşehir: 3-0
Erzurumspor: 2-0
Konyaspor: 1-0
Kaynak: Ajansspor
Video Haberler
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
- Yol ortasındaki silahlı çatışma anı kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- RTÜK trans oyuncunun katıldığı programı kapattırdı
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Altun'a tepki: Erdoğan niye Marmaris'te tatil yapıyor?
- Ünlü hukukçu, Ağar’ın nasıl ‘aklandığını’ açıkladı
- Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları
- Bu kez intihar eden yurttaşları hedef aldılar
- Soylu büyük tehdit altında
- NBA yıldızı Bogdanovic'ten Fenerbahçe'ye mesaj
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı