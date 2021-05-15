Galatasaray'ın kalesi güvende!

15 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:39

Süper Lig'in süper sezon finali bu akşam gerçekleşecek. Gözler bir İstanbul'da bir İzmir'de olacak. Şampiyonu belki de averajlar belirleyecek. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın kazandığı senaryoda sarı-kırmızılıların maç sonu Beşiktaş'tan artı 3 averaj daha fazla yapması gerekiyor. Beşiktaş, Göztepe'yi 1-0 yenerse, sarı-kırmızılılar 4-0 yapması gerekecek ancak 4-1'de siyah-beyazlılar ipi göğüsleyecek. Bu sebeple atmak kadar yememek de büyük önem taşıyor.

KALE 8 MAÇTA GOLE KAPALI

Galatasaray bu sezon evinde oynadığı 19 maçta 42 gol atıp 16 gol yerken iyi bir grafik çizdi. Sarı-kırmızılılar içerideki 8 maçta kalesini gole kapadı. Cimbom bu sezon Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda; Fenerbahçe, Ankaragücü, Hatayspor, Antalyaspor, Gençlerbiriği, Başakşehir, Erzurum ve Konyaspor'dan gol yemedi.

İşte o maçların skorları:

Fenerbahçe: 0-0

Ankaragücü: 1-0

Hatayspor: 3-0

Antalyaspor: 0-0

Gençlerbirliği: 6-0

Başakşehir: 3-0

Erzurumspor: 2-0

Konyaspor: 1-0

Kaynak: Ajansspor