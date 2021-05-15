Türk Telekom Ali Sami Yen'de Yeni Malatya ile oynanacak final maçında Galatasaray bu kez tribünlere seyirci almak istiyor. Kısıtlamada izni bulunan sporcu ve bazı üyeler için TFF ve valilikle temasa geçildi.
Galatasaray'ın son maçta seyirci ısrarı!
Türk Telekom Ali Sami Yen'de Yeni Malatya ile oynanacak final maçında Galatasaray bu kez tribünlere seyirci almak istiyor.
Karşılaşma sırasında 1500-2000 civarında taraftarın takıma destek olmasının planlandığı öğrenildi. Bugüne kadar her müsabakada verilen kurallara uyan sarı-kırmızılı yönetimin bununla ilgili gerekli izinleri halletmeye çalıştığı belirtildi, ancak TFF'nin gereken onayı henüz vermediği öğrenildi.
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