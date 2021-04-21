Galatasaray'ın kaptanı Muslera: Dürüst olmak gerekirse 1 puan kazandık
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera 1-1 biten Trabzonspor maçından sonra önemli açıklamalarda bulundu.
Uruguaylı kaleci " Çok üzgünüz. Buradan 3 puanla ayrılmayı çok istiyorduk. Şampiyonluk yolundaki rakibimizin puan kaybettiği haftada kazanmak istiyorduk. Bugün dürüst ve realist olmak gerekirse 1 puan kazandık. Şanslar geliyor, gelmiyor değil. Bundan önce de geldi. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Bundan önceki şansları değerlendiremedik. Çok üzgünüz. Ama son dakikaya kadar mücadele etmeliyiz. Bu tip şeylere çok takılmamak lazım. Kendi sahamızda kazanmamız gereken maçlar. Her maçtan bir şekilde bir ders çıkarmamız gerekiyor: Çok üzgünüz ama 6 maçımız daha var. Hatalarımızı düzeltip, daha iyi çalışarak bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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