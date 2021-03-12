Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu

Galatasaray yarın saat 19.00'da Kayserispor ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2021 Cuma, 15:06
Galatasaray'ın Kayserispor maçı kadrosu belli oldu
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Galatasaray maç kadrosunu sosyal medyada paylaştı.

 


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