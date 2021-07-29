Galatasaray’ın Kim Min-Jae ve Tomas Riberio ilgilendiği iddia edildi
Galatasaray'ın Portekiz ligi takımlarından Belenenses’te forma giyen Tomas Riberio ve Beijing Guoan’da oynayan Kim Min-jae için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Portekiz’de yayın yapan Abola gazetesinde yer alan haberde, Galatasaray’ın stoper pozisyonundan oynayan Kim Min-Jae ve Tomas Riberio’yu kadrosunda katmak istediği ifade edildi.
Sarı-kırmızılı takımın 22 yaşındaki Riberio için kulübü Belenenses’le ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Riberio’nun takımdaki geleceğinin belirsiz olduğunun altı çizilirken Belenenses’in transfere izin vereceği belirtildi.
KİM MİN JAE İÇİN YENİ TEKLİF
Haberde ayrıca, Galatasaray’ın Güney Koreli stoper Kim Min Jae için yeni bir teklif sunduğu ifade edildi. Porto’nun da oyuncuyla ilgilendiği ve Beijing Guoan’a 6 milyon Avro önerdiği belirtildi.
Galatasaray’ın benzer bir teklifte bulunmadığı ve ilk olarak oyuncunun menajeriyle görüşme yaptığı kaydedildi.
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