Galatasaray’ın kıskacına aldığı DeAndre Yedlin kimdir?

28 Ocak 2021 Perşembe, 16:55

Transfer çalışmalarını sürdüren ve yılbaşında yaşadığı kaza sonucu sahalardan uzak kalacak olan Omar'ın yerine sağ bek arayan Galatasaray, Newcastle'ın ABD'li futbolcusu DeAndre Yedlin'i kıskacına aldı. 27 yaşındaki ABD'li futbolcuyu bonservisiyle birlikte isteyen Galatasaray, hem kiralama hem de satın alma formüllerini İngiliz kulübüne sundu. Kulüple kiralama ücreti konusunda anlaşma sağlanırsa, Galatasaray'ın yeni sağ beki birkaç gün içinde İstanbul'a getirilecek. Peki DeAndre Yedlin kimdir? Hangi takımlarda forma giydi?

4 YAŞINDA FUTBOL OYNAMAYA BAŞLADI

Tam adı DeAndre Roselle Yedlin olan futbolcu, 9 Temmuz 1993’te doğdu. Seattle, Washington'da doğup büyüyen Yedlin, 4 yaşında futbol oynamaya başladı ve amcasını saha kenarından izlerken futbolu öğrendi. Yedlin, Seattle'daki O'Dea Lisesi‘nde okudu ve 2006'dan 2009'a kadar Washington Youth Soccer'in Eyalet Olimpiyat Geliştirme Programının (ODP) bir parçası oldu. Ayrıca ABD Futbol Gelişimi'ne gitmeden önce Emerald City FC ve Northwest Nationals genç futbol takımlarında oynadı. Akademi kulübü Crossfire Premier. Yedlin, DA'da kaldı, ancak 2010-11 sezonu için Seattle Sounders FC gençlik akademisine gitti.

8 Şubat 2011'de Yedlin, Akron Üniversitesi'nde futbol oynamak için bir sözleşme imzaladı. İlk yılında Yedlin, Zips için yaptığı 23 maçın 20'sinde görev aldı. İlk golünü 28 Eylül 2011'de Ohio State'e karşı attı ve sezonu altı asistle tamamladı. İkinci yılında Yedlin 22 maça çıktı ve o sezon altı asist yaptı. Yedlin ayrıca Premier Gelişim Ligi'nde Seattle Sounders FC U-23 için oynadı ve performansıyla 2012 All-PDL First XI seçildi.

Akron ile iki sezon geçirdikten sonra 11 Ocak 2013'te, kulübün ilk yerli oyuncusu olarak Seattle Sounders FC ile sözleşme imzaladı. İlk maçına 2 Mart'ta Montreal Impact'e 1-0 ev sahipliği yaptığı mağlubiyetle girdi. Yedlin, performansıyla MLS Haftanın Takımı'na seçildi ve profesyonel ilk maçında bu ödülü kazanan ilk çaylak oldu. 12 Mart'ta, Sounders'ın, CONCACAF Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ikinci ayağında Tigres'e karşı alınan 3-1 galibiyette kulüpteki ilk golünü attı. 15 Temmuz'da Yedlin, Roma'ya karşı oynadıkları maç için MLS All-Star takımına seçildi ve onu, Michael Parkhurst'un çaylak sezonunda seçildiği 2005'ten bu yana All-Star takımına seçilen ilk çaylak oldu. İlk profesyonel lig golünü 20 Temmuz 2013'te Colorado Rapids ile 1-1 berabere kaldıkları maçta kaydetti.

TOTTENHAM

13 Ağustos 2014'te Yedlin'in Premier Lig'den Tottenham Hotspur ile 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ocak 2015'te Tottenham'a katılmadan önce Seattle'da kaldı. İlk kez 7 Ocak 2015'te Tottenham ile çalıştı. 9 Ocak 2015'te 21 yaş altı takımına ilk kez katıldı.

SUNDERLAND

1 Eylül 2015'te Sunderland, Yedlin'i bir yıllık kiraladı. 22 Eylül'de Yedlin, Sunderland'le bir Lig Kupası maçında ilk kez çıktı. 90 dakikanın tamamında oynadı ve Black Cats'in Manchester City'ye 4-1 mağlup olduğu maçtaki tek golün asistini yaptı.

NEWCASTLE UNİTED

24 Ağustos 2016'da Yedlin, 5 milyon sterline bonservis bedeli ile Newcastle'la beş yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk maçına 27 Ağustos'ta Brighton ile oynadıkları maçın 88. dakikasında Yoan Gouffran'ın yerine oyuna girerek çıkmış oldu. Kulüpteki ilk golünü 10 Eylül'de Derby County'ye karşı 2-0 galip geldikleri maçta kaydetti. İlk Premier Lig golünü ise 1 Eylül 2018'de Manchester City'ee 2-1 mağlup oldukları maçta attı. Halen Newcatsle United forması giyen 27 yaşındaki DeAndre Yedlin, bu sezon çıktığı 10 maçta sadece 1 asist yaptı. Amerikalı futbolcunun sözleşmesi bu sezon sonunda sona eriyor.

Asıl mevkiisi sağ bek olan Yedlin, aynı zamanda bir kanat-bek ve orta saha oyuncusu olarak da görev alabiliyor.