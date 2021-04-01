Galatasaray'ın Riva projesinden kazandığı para faaliyet raporunda açıklandı!

01 Nisan 2021 Perşembe, 17:54

Galatasaray’ın 2016 yılında değerlendirmeye başladığı Riva arazisinden kulübün kasasına yüksek miktarda para girmeye devam ediyor. Protokolün yapılmasının ardından Ekim 2016'da da genel kurul onayından geçen Riva arazisinin projelendirmesi sarı - kırmızı kulübe gelir sağlamayı sürdürüyor.

Galatasaray'ın resmi olarak açıkladığı faaliyet raporunda "Yılmaz İnşaat A.Ş. tarafından, Riva arsamız üzerinde gerçekleştirilecek ve yaklaşık 1.500 villa içerecek olan projenin ilk etabına ilişkin projeler hazırlanarak Beykoz Belediyesi’ne başvurulmuş ve 14.09.2018 tarihli yapı ruhsatı alınmıştır. Öncelikle inşa edilen satış ofisi tamamlanmış ve yapı ruhsatının alınmasını takiben satış ve inşaat süreci başlatılmıştır" denildi.

Birinci etapta yer alan 501 villanın, en çok talep gören tüplerinin tükenmesi üzerine, 199 villa, sosyal tesisler ve park alanı ruhsatlarını içeren 2. Etabın ruhsatı da 23.10.2020 tarihinde alınmıştır. 2020 yılının özellikle Haziran-Temmuz aylarında düşük seviyelerde gerçekleşen kredi faizleri ve Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen kampanyaların satışlar üzerinde önemli etkisi olmuştur'' denilen açıklamada, pandemi dönemdeki kısıtlamaların satışları olumlu etkilediği vurgulandı:

''Covid-19 pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalar, bahçeli konutlara ve geniş ortak alanlar sunun projelere yönelinmesine sebep olmuştur. Bu dönemde edinilen deneyimlerin etkilerinin kalıcı olması ya da uzun süre etkisini sürdürmesi beklenebilir" denildi.

Galatasaray, 2020 yılı faaliyet raporunda Riva arazisinden elde edilen geliri 869.621.000 TL olarak açıkladı.