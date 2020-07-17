Galatasaray'ın stadına ek önlem
Galatasaray’ın yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu, dezenfekte edildi.
Galatasaray’ın yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu, dezenfekte edildi.
Galatasaray’ın Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında yarın Göztepe’yi konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki dezenfekte işlemleri tamamlandı. Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübelerinin dezenfekte edildiği açıklandı.
Video Haberler
- İBB Meclisi'nde kavga: Yürekleri varsa gelsinler
- Çiftçi: Ben zarar ettim bu işten, kim karlı çıktı?
- Allah belasını versin dedl, alkışlar yükseldi
- Çukur dizisinde oynamıştı... Kura sonrası canından oldu
- CHP'li isim paylaştı! Bir skandal görüntü daha
- Kılıçdaroğlu'nun avukatından tazminat açıklaması
- İstanbul'da feci kaza! Kucağındaki bebekle yere savruldu
- Eskiden koyu AKP'liydim deyip ağzına geleni söyledi!
- Tunceli-Elazığ karayolunda feci kaza: 1 ölü, 17 yaralı
- Sabah saatlerinde ortaya çıktı! İşte o anlar