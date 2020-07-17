Galatasaray'ın stadına ek önlem

17 Temmuz 2020 Cuma, 17:22

Galatasaray’ın yarın sahasında oynayacağı Göztepe maçı öncesi Türk Telekom Stadyumu, dezenfekte edildi.

Galatasaray’ın Süper Lig Cemil Usta Sezonu 33. haftasında yarın Göztepe’yi konuk edeceği maç öncesinde, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki dezenfekte işlemleri tamamlandı. Soyunma odaları başta olmak üzere, maç günü kullanılacak olan basın toplantı salonu, Galatasaray Televizyonu gibi kapalı alanlar, sporcu girişi, koridorlar, çıkış tüneli ve yedek kulübelerinin dezenfekte edildiği açıklandı.



