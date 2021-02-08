Galatasaray'ın süper kahramanı: Muslera!

08 Şubat 2021 Pazartesi, 13:11

Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maça Muslera yine damga vurdu. Samatta, Ozan Tufan ve Sosa'nın pozisyonlarında kalesini gole kapatan tecrübeli eldiven, savunmadan çıkışlarda da takımını rahatlatan isim oldu.

Geçen sezonun Haziran ayında oynanan Rizespor maçındaki yaşadığı sakatlığın ardından 6 ay sahalardan uzak kalan Uruguaylı efsane kaleci adeta daha güçlü döndü.

OPTA verilerine göre Fernando Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı beş Süper Lig maçında kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtardı.



