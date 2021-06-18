Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan’dan yeni yönetime çağrı

18 Haziran 2021 Cuma, 23:29

Yarın Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilecek seçimde sarı-kırmızılı kulüp, yeni başkanını seçecek.

Galatasaray Spor Kulübü, olağan genel kurulunda Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan başkanlık için yarışacak.

Galatasaray Spor Kulübü başkanlık seçimi saat 10.00'da başlayacak oy verme işlemi, 15.00'te sona erecek.

Galatasaray camiasında başkanlık seçimi dışında gelecek sezon da Fatih Terim’in akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.

"GALATASARAY TARAFTAR GRUBUNDAN 'FATİH TERİM' ÇAĞRISI"

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan geçtiğimiz aylarda Fatih Terim'i istifaya davet ederek, “Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasaray’ımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve Teknik Heyetimizden Galatasaray’ımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray Camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Galatasaray’da yarın yapılacak olağan genel kurul toplantısı öncesi yönetime gelecek yeni başkana ‘Galatasaray takımını en iyi şekilde yönetecek kişi Fatih Terim’dir’ çağrısı yaptı.

Galatasaray Spor Kulübü’nün taraftar grubu ultrAslan’ın sosyal medya paylaşımı şöyle:

“Değerli Galatasaraylılar,

Camiamız için yarın son derece önem arz eden bir seçimin arifesindeyiz.

Seçime katılan tüm başkan adaylarına ve ekiplerine şimdiden başarılar diliyorum.

Seçilecek Başkanımızın, içinde bulunduğumuz bu zorlu süreç, belirsizlikler, transfer dönemi ve yakın zamanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi ön elem maçları gibi önemli konular beklemektedir.

Hangi aday seçilirse seçilsin ilk tercihi ve önceliği bu belirsiz süreci en iyi yönetilecek Fatih Terim Hocamız olmalıdır.

Yarınki seçimin sonunda, kazananın sadece Galatasaray’ımızın olması temennisiyle.

Aslolan Galatasaraydır.”