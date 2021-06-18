Real Madrid Basketbol Takımı'nda başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı

2011 yılından bu yana Real Madrid Basketbol Takımı'nı çalıştıran Pablo Laso'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı.

AA
18 Haziran 2021 Cuma, 23:14
Real Madrid Basketbol Takımı'nda başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı
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İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı'nda başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı.

Real Madrid Kulübü, İspanyol çalıştırıcı Laso ile 2022-23 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Eflatun-beyazlıların başında 2011'den bu yana görev yapan 53 yaşındaki Laso, takımıyla 2 Avrupa Ligi (2015, 2018), 5 lig (2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 6 Kral Kupası (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020), 6 İspanya Süper Kupa (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020) ve bir FIBA Kıtalararası Kupa (2015) şampiyonluğu yaşadı.

Laso ayrıca, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde iki kez Avrupa Ligi'nde yılın en iyi başantrenörü (2015, 2018) seçildi.


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