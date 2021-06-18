Real Madrid Basketbol Takımı'nda başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı
2011 yılından bu yana Real Madrid Basketbol Takımı'nı çalıştıran Pablo Laso'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı.
İspanya'nın Real Madrid Basketbol Takımı'nda başantrenör Pablo Laso'nun sözleşmesi iki yıl uzatıldı.
Real Madrid Kulübü, İspanyol çalıştırıcı Laso ile 2022-23 sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Eflatun-beyazlıların başında 2011'den bu yana görev yapan 53 yaşındaki Laso, takımıyla 2 Avrupa Ligi (2015, 2018), 5 lig (2013, 2015, 2016, 2018, 2019), 6 Kral Kupası (2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2020), 6 İspanya Süper Kupa (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020) ve bir FIBA Kıtalararası Kupa (2015) şampiyonluğu yaşadı.
Laso ayrıca, Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde iki kez Avrupa Ligi'nde yılın en iyi başantrenörü (2015, 2018) seçildi.
Video Haberler
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
- Sezgin Baran Korkmaz'dan videolu mesaj
- Yasağa uyulmadı, 182 bin lira ceza kesildi
- Yüzlerce heykel açık havada sergileniyor
- 3 metrelik dev yılan böyle yakalandı
- Korkmaz'dan 'Ahmet Kaya'lı mesaj
- Boğaz'da can pazarı: 1 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Erkan Petekkaya'dan 'Kırmızı Oda' kararı
- Ünlü dizi senaristi yaşamına son verdi
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- SADAT'tan 'Onur Gencer' açıklaması
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Ziraat Bankası'ndan Demirören açıklaması