Galatasaray'ın yeni sağ beki ne zaman geliyor?

Kadrosuna Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu katan Galatasaray'da sağ bek pozisyonuna takviye geldi. Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer etti.