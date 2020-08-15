Galatasaray'ın yeni sağ beki ne zaman geliyor?
Omar Elabdellaoui için KAP bildirimi 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
Kadrosuna Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu katan Galatasaray'da sağ bek pozisyonuna takviye geldi. Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer etti.
Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a(yarın) kadar izin yapacak. Omar yarın İstanbul'da olacak, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.
Omar Elabdellaoui için KAP bildirimi 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada