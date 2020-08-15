Galatasaray'ın yeni sağ beki ne zaman geliyor?

Omar Elabdellaoui için KAP bildirimi 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2020 Cumartesi, 09:33
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Kadrosuna Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nu katan Galatasaray'da sağ bek pozisyonuna takviye geldi. Sarı kırmızılılar Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile sözleşmesi sona eren Norveçli savunmacı Omar Elabdellaoui'yi transfer etti.

Olympiakos ile 6 Ağustos'ta son maçına çıkan Norveçli sağ bek Omar, Fatih Terim'in özel izniyle 15 Ağustos'a(yarın) kadar izin yapacak. Omar yarın İstanbul'da olacak, pazartesi günü sağlık kontrolünden geçecek.

Omar Elabdellaoui için KAP bildirimi 17 Ağustos Pazartesi günü yapılacak.


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