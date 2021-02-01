Galatasaray'ın yeni transferleri Mustafa ve Yedlin İstanbul'da
Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını bildirdiği Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in ise Covid-19 testi pozitif çıktı.
Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Mısırlı futbolcu Mustafa Muhamed ve ABD'li savunma oyuncusu DeAndre Yedlin gece saatlerinde İstanbul’a geldi.
Mısır’ın Kahire şehrinden kalkan uçakla gelen Muhamed 00.30 sularında İstanbul Havalimanı’na indi. Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan golcü oyuncu, kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.
İngiltere'nin Newcastle United takımında forma giyen 27 yaşındaki sağ bek DeAndre Yedlin ise İrlanda'dan havalanan uçakla geldi. İstanbul Havalimanı'nda kulüp yetkilileri tarafından karşılanan savunma oyuncusu, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.
İki oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından sarı-kırmızılılara imza atması bekleniyor.
TESTİ POZİTİF ÇIKAN FERNANDES İSTANBUL’A GELEMEDİ
Öte yandan Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını bildirdiği Portekizli yıldız oyuncu Gedson Fernandes'in ise Covid-19 testi pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan ve uçuğa binemeyen Portekizli oyuncunun, Sağlık Bakanlığı’nın uçağının da hava şartları nedeniyle gidememesi üzerine İstanbul’a gelemediği öğrenildi. Fernandes'in testinin negatife dönmesinin ardından İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- YİK Üyesi Çiçek'ten Demirtaş çıkışı
- Soylu'ya yakın dernekten Boğaziçi'ne 'şehadet'le tehdit
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Sarıgül'den CHP'deki istifalara yorum
- PttAVM, yağı daha ucuza satan şirkete dava açıyor!
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Özdağ'dan 'iktidara hizmet eden muhalifler' iddiası
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Muharrem İnce, eleştiri ve iddialara yanıt verdi
- 4 yılda en çok değiştirilen isim ve soyadları açıklandı