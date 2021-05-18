Galatasaraylı eski yöneticiden TFF'ye Tahkim golü!

18 Mayıs 2021 Salı, 15:58

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Galatasaray'ın eski Başkan yardımcısı ve o dönmin basın sözcüsü avukat Sedat Doğan'ın başvurusuyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun idari yapısındaki çarpıklığı gözler önüne serdi. AİHM, Tahkim kurulunu 'yok' saydı. Aralık 2013'te Drogba ve Eboue'nin PFDK'ya sevkini eleştirdiği için hak mahrumiyeti alan dönemin Galatasaray yönetim kurulu üyesi ve basın sözcüsü Sedat Doğan'ın cezası, AİHM'den döndü. Söz konusu davada ifade özgürlüğünün ihlal edildiği belirtildi. Futbol yargısının da bağımsız ve tarafsız olmadığı karara bağlanmış oldu. Karar, TFF'nin dolaylı olarak ırkçılık suçunu işlemiş olabileceği anlamına geliyor



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kurullarının tarafsızlığı ve aldıkları kararlar sürekli tartışılırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), futbolumuzun bozuk ve eleştirilen yapısıyla ilgili tarihi bir karara imza attı. AİHM daha önce de TFF üzerinden gelen dosyalarda benzeri kararlara varmış, hatta TFF'nin şematik yapılanmasının değişmesine önermiş, Tahkim'in de bağımsız olması gerektiğini savunmuştu.

Yeni dosyada ise Galatasaraylı futbolcular Didier Drogba ve Emmanuel Eboue, Elazığspor ile 6 Aralık 2013'te oynanan Süper Lig maçında formalarının içine giydikleri tişörtlerle, 5 Aralık 2013'te 95 yaşında hayatını kaybeden Güney Afrikalı efsane lider Nelson Mandela'ya saygılarını sumuşlar; TFF de bunu 'siyasi mesaj' olarak değerlendirip Fildişi Sahilli iki oyuncuyu PFDK'ya sevk etmişti.



TFF'YE KÖTÜ HABER!



Galatasaraylı eski yönetici Sedat Doğan bunun üzerine, "Irkçılığa karşı savaşmış bir insana saygısını gösterenlere ceza vermek, ırkçılığa ortak olmak gibidir" açıklamasını yapmış ancak hak mahrumiyeti almıştı. PFDK'nın verdiği ceza Tahkim kurulunca onaylanmış, üst mahkeme yolu tıkanınca da Doğan konuyu AİHM'e taşımıştı. Mahkeme Sedat Doğan'ın sözlerinin ifade özgürlüğü kapsamında olması gerektiği vurgulandı. AİHM ırkçılık karşıtı eylemlerin cezalandırılmaması gerektiğini ifade eden bu sözlerin cezalandırılmasıyla, TFF'nin ırkçılık suçunu işlemiş olabileceğini 'zımnen' belgelemiş oldu. Kararda ayrıca TFF yargı organı olan Tahkim Kurulunun bağımsız ve tarafsız olamdığına da göndermede bulunuldu.