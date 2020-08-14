Galatasaraylı Feghouli'ye İtalya'dan sürpriz teklif
Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli’ye İtalya’dan talip var. İddiaya göre Lazio Feghouli’yi istiyor.
Fransız medyasında çıkan habere göre Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli’ye İtalya’dan talip var. İddiaya göre Lazio Feghouli’yi istiyor.
France Footbal’ın haberine göre Lazio Feghouli’yi transfer etmek istiyor. Vedat Muriç transferini bitiren İtalyan ekibinin yeni hedefi Soso lakaplı Feghouli. Galatasaray Feghouli için 5-6 milyon Avro bonservis bedeli istiyor.
Video Haberler
- Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'a videolu yanıt
- 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
- Bodrum'da 5 kadın böyle birbirine girdi!
- Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga
- Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
- Caminin duvarına işeme diye uyardı, başında şişe kırıldı
- Çarptıkları motosikletteki yaralı 2 genci dövdüler!
- YSS köprüsü çıkışında kaza: 1 ölü, 4 yaralı
- Mucize kurtuluş kamerada
- İstanbul’un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada