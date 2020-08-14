Galatasaraylı Feghouli'ye İtalya'dan sürpriz teklif

14 Ağustos 2020 Cuma, 11:54

Fransız medyasında çıkan habere göre Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Feghouli’ye İtalya’dan talip var. İddiaya göre Lazio Feghouli’yi istiyor.

France Footbal’ın haberine göre Lazio Feghouli’yi transfer etmek istiyor. Vedat Muriç transferini bitiren İtalyan ekibinin yeni hedefi Soso lakaplı Feghouli. Galatasaray Feghouli için 5-6 milyon Avro bonservis bedeli istiyor.