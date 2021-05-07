Galatasaraylı Fernando Muslera'dan Burak Yılmaz paylaşımı: Maşallah abi!
Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'ın attığı golü "Maşallah abi" notuyla Instagram hesabında paylaştı.
Lille'de gösterdiği performansla alkış toplayan Burak Yılmaz'a bir tebrik de eski takım arkadaşı Fernando Muslera'dan geldi.
Muslera Burak Yılmaz'ın Lille formasıyla Lens'e attığı ikinci golü Instagram hikayesinden "Maşallah abi" notuyla paylaştı.
Urugaylı eldiven "Seni en çok zorlayan forvet kim?" sorusuna Burak Yılmaz cevabını vermişti.
Burak Yılmaz geçen sene Rize deplasmanında sakatlanan Muslera'yı yalnız bırakmamıştı.
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