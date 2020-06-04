Galatasaraylı futbolcular stres attı
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.
Sarı kırmızılı takım Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı idmanla devam edecek.
Video Haberler
- Türkiye'ye en büyük düşmanlığı yaptığını unutmasın
- Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' dedi
- Vekillikleri düşenleri açıkladı, Meclis böyle karıştı!
- Muhabirin çok zor anları! Canlı yayını bırakıp kaçtı
- Yolda bulduğu paranın üzerine yatmaya çalıştı
- Canlı yayında muhabirin çığlıkları yükseldi!
- Zorla aracın bagajına sokup darp ettiler
- Canlı yayında isyan etti... TRT bir saniye yayınlamadı
- Bursa'da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
- Taksiciye bıçak çekip aynalarını kırdı