Galatasaraylı futbolcular stres attı

04 Haziran 2020 Perşembe, 14:56

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman gruplar hâlinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.

Sarı kırmızılı takım Rizespor maçının hazırlıklarına yarın sabah Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı idmanla devam edecek.