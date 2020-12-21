Galatasaraylı Muslera yine sakatlandı
Galatasaray, ayak kırığı iyileşen Fernando Muslera’nın pubis bölgesinden yaşadığı ağrılar sonrasında tedavisine başlandığını açıkladı.
Galatasaray, Fernando Muslera’nın pubis bölgesinden yaşadığı ağrılar sonrasında tedavisine başlandığını açıkladı.
Süper Lig’in 14.haftasında yarın Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray, bugün yapılan idman sonrasında sakatlığı devam eden oyunculara ilişkin açıklama yayınladı. Ayağındaki kırık nedeniyle uzun bir süredir sahalardan uzak kalan Fernando Muslera’nın pubis bölgesindeki ağrıları sebebiyle özel tedaviye başlandığı belirtildi. Muslera’nın sakatlığına ilişkin, ‘’ Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen Fernando Muslera’nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edilmektedir. Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır.’’ denildi.
Öte yandan Radamel Falcao’nun takımla birlikte ısınma hareketlerine katıldığı sonrasında ise kendisi için hazırlanan program dahilinde çalıştığı ve sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle gördüğü tedavisine devam edildiği ifade edildi.
Koronavirüsü atlatan Ryan Babel’in salonda ve sahada kondisyonerler eşliğinde çalıştığı belirtilirken antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo’nun son durumunun yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.
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