Galatasaraylı Muslera'nın acı günü

28 Eylül 2020 Pazartesi, 02:52

Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nin annesi Norma Muslera hayatını kaybetti. Başarılı kaleci birkaç gün önce Uruguay'daki annesinin yanına gitmek için takımdan izin almıştı.



Galatasaray Kulübü Muslera'nın annesi için bir taziye mesajı yayımladı.