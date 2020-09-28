Galatasaraylı Muslera'nın acı günü

Fernando Muslera'nin annesi Norma Muslera hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2020 Pazartesi, 02:52
Galatasaraylı Muslera'nın acı günü
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Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nin annesi Norma Muslera hayatını kaybetti. Başarılı kaleci birkaç gün önce Uruguay'daki annesinin yanına gitmek için takımdan izin almıştı.

Galatasaray Kulübü Muslera'nın annesi için bir taziye mesajı yayımladı.


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