Galatasaraylı Muslera'nın acı günü
Fernando Muslera'nin annesi Norma Muslera hayatını kaybetti.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan sahalardan uzak kalan Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nin annesi Norma Muslera hayatını kaybetti. Başarılı kaleci birkaç gün önce Uruguay'daki annesinin yanına gitmek için takımdan izin almıştı.
Galatasaray Kulübü Muslera'nın annesi için bir taziye mesajı yayımladı.
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