Galatasaraylı Omar Elabdellaoui yeniden Florya'da

20 Ocak 2021 Çarşamba, 14:38

Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Denizlispor maçı öncesinde Florya’ya gelerek Teknik Direktör Fatih Terim ve takım arkadaşlarına başarılar dedi.

Yılbaşı gecesi talihsiz bir olay yaşayan ve dün kaldığı hastaneden taburcu edilen Galatasaray’ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui, Süper Lig’in 20. haftasındaki bu akşam oynanacak olan Denizlispor maçı öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’ne gelerek Teknik Direktör Fatih Terim’e ve takım arkadaşlarına başarılar diledi.



