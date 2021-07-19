Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’ye kök hücre tedavisi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 14:00

Galatasaray'dan Omar Elabdellaoui için sevindiren haber geldi.

Galatasaray'da yılbaşı gecesi yaşadığı kazanın ardından yeşil sahalardan uzak kalan Omar Elabdellaoui, sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

Kız kardeşi ile doku uyumu yüzde 100 olan Omar Elabdellaoui'nun gözüne Ağustos ayında kök hücre nakli yapılacak.

Kök hücre tedavisinden bir ay sonra bir kadavradan alınan kök hücrenin üstüne kornea nakli eklenecek olan Omar Elabdellaoui'nun kısa sürede sahalara dönmesi bekleniyor.

"OMAR ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Ayrıca Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, "Ameliyatların neticesinde Omar'ın bu gözünün de çok büyük oranda toparlamasını bekliyoruz. Diğer gözü yüzde 100 görmeye başladı. Bu süreçte Omar, idmanların bir kısmında bizimle beraber olacak. Çok iyi durumda. İnşallah gözle ilgili problemini sağlıklı bir şekilde çözebilirsek Omar da önümüzdeki aylarda bizimle beraber olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 31 Aralık 2020'yi 1 Ocak 2021'e bağlayan yılbaşı gecesinde yaşadığı havai fişek kazası sonucu gözlerinden yaralanan Omar Elabdellaoui, geçtiğimiz günlerde uzun bir aradan sonra takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

"FATİH HOCAM HEP YANIMDAYDI"

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Fatih hocam hep yanımdaydı. Bütün camia, bütün herkes, arkadaşlarım yanımdaydı. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam da benim buraya dönmemi uygun gördü. Çok büyük moral. Umarım aynı şekilde hırsla çalışarak en kısa zamanda formama kavuşma imkanı bulurum." ifadelerini kullanmıştı.