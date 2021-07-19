Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
Galatasaray, PSV'yi geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
PSV'yi elemesi durumunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Celtic - Midtjylland eşleşmesinin galibi olacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında 3. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen çekilişle belli oldu.
Galatasaray'ın 2. eleme turunda Hollanda ekibi PSV'yi geçmesi halinde üçüncü turda Celtic FC - Midtjylland eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü eleme turu maçları 3-4 Ağustos ve 10 Ağustos'ta oynanacak.
Galatasaray, PSV'ye elenmesi halinde Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone ile karşılaşacak.
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