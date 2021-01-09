Galatasaraylı oyuncuların gol sevinciyle transfer çağrısına olumlu yanıt
Adı Galatasaray ile anılan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ın gol sevinç hareketini taklit eden Oğulcan'a takım arkadaşı Taylan Antalyalı da ayak uydurdu
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ligdeki 3. golünü kaydederken, genç yıldızın gol sevincinde ince bir mesaj vardı.
Adı Galatasaray ile anılan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ın gol sevinç hareketini taklit eden Oğulcan'a takım arkadaşı Taylan Antalyalı da ayak uydurdu. Taylan o fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı, İrfan Can Kahveci de fotoğrafı beğendi. 3 oyuncu çeşitli dönemlerde aynı ekiplerde forma giymişlerdi. Yine 3 oyuncu tatillerini birlikte geçiriyorlar.
3. GOL
Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni farklı mağlup eden Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan da gollerden birini attı. Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, takımının 5. golünü kaydetti. Oğulcan attığı golle bu sezon Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı. Bu golleri de oynadığı son 4 karşılaşmada attı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan başarılı futbolcu, 65. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması