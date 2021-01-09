Galatasaraylı oyuncuların gol sevinciyle transfer çağrısına olumlu yanıt

09 Ocak 2021 Cumartesi, 21:47

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Gençlerbirliği maçında attığı golle bu sezon ligdeki 3. golünü kaydederken, genç yıldızın gol sevincinde ince bir mesaj vardı.

Adı Galatasaray ile anılan Başakşehir'in yıldızı İrfan Can'ın gol sevinç hareketini taklit eden Oğulcan'a takım arkadaşı Taylan Antalyalı da ayak uydurdu. Taylan o fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı, İrfan Can Kahveci de fotoğrafı beğendi. 3 oyuncu çeşitli dönemlerde aynı ekiplerde forma giymişlerdi. Yine 3 oyuncu tatillerini birlikte geçiriyorlar.

3. GOL



Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni farklı mağlup eden Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan da gollerden birini attı. Mücadelenin 64. dakikasında sahneye çıkan 24 yaşındaki futbolcu, takımının 5. golünü kaydetti. Oğulcan attığı golle bu sezon Süper Lig’deki 3. gol sevincini yaşadı. Bu golleri de oynadığı son 4 karşılaşmada attı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan başarılı futbolcu, 65. dakikada yerini Ryan Babel’e bıraktı.



