Galatasaraylı Radamel Falcao ülkesi Kolombiya'da yaşanan olaylara sessiz kalmadı

04 Mayıs 2021 Salı, 15:54

Radamel Falcao 17 kişinin yaşamını yitirdiği olaylar hakkında mesaj paylaştı. İşte Kolombiyalı golcünün mesajı:

Kolombiya'daki durum karşısında insan haklarını ihlal eden her eylemi reddediyorum. Şiddetsizlik çağrısı yapıyorum ve barışçıl gösteri haklarına saygı duyulmasını istiyorum.

Geçen hafta yaşanan olaylardan endişe duyuyorum. Hayatını kaybedenlerin, yaralıların ve acılı ailelerin yanındayım.

Ülkemdeki farklı siyasi, ekonomik ve sosyal aktörler arasında köprüler kurulmasını istiyorum. İnsanların isteklerinde duyulması için haykırıyorum.

Düşünceleri şiddetsiz, ölümsüz, farklı düşünenleri yok etmeden tartışabilmemiz için düşünmeye çağırıyorum.

Uluslararası toplumu ülkemdeki hassas sosyal, politik ve halk sağlığı durumunu gözlemlemeye çağırıyorum.

Uluslararası toplumu ülkemdeki sosyal, politik ve halk sağlığı durumunu gözlemlemeye çağırıyorum.

Sonunda dua ediyor ve tüm inananlardan adalet, anlayış, bilgelik ve ölçülü olmak için Kolombiya için dua etmelerini istiyorum, böylece bu hassas anlarda ne yapacağımızı bilelim.

KOLOMBİYA'DA NE OLUYOR?

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nun "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmayı planladığı vergi reform paketi nedeniyle başlayan protestolarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği, 846 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kolombiya'da Devlet Başkanı Ivan Duque'nin açıkladığı vergi reform paketinin ardından halk sokaklara dökülmüş, ulusal grev kararı alınan ülkede birçok kentte polis ve göstericiler arasında çatışma çıkmıştı. Protestolar sonucu Devlet Başkanı Duque, geri adım atarak "Sürdürülebilir Dayanışma Yasası" adı altında çıkarmaya planladığı vergi reform paketini geri çekmişti.