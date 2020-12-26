Galatasaraylı Taylan cezalı duruma düştü
Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray, puanını 29’a yükseltti ve bir maç eksiği olan Alanyaspor’un önüne geçerek liderliğe yükseldi.
Trabzonspor’u mağlup eden Galatasaray, puanını 29’a yükseltti ve bir maç eksiği olan Alanyaspor’un önüne geçerek liderliğe yükseldi.
Trabzonspor maçında rakip fileleri havalandıran Galatasaray’ın deneyimli futbolcusu Arda Turan, bu sezon ligdeki üçüncü golünü kaydetti.
Galatasaray’ın 24 yaşındaki futbolcusu Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor maçında attığı golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.
Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Taylan Antalyalı, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düştü.
Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray’da 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Arda Turan, Christian Luyindama, Taylan Antalyalı, Marcao ve Younes Belhanda sınırda olan isimlerdi. Taylan, mücadelenin 14. dakikasında topa elle müdahalesi sonrasında hakem Halil Umut Meler tarafından cezalandırıldı.
25 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Antalyaspor maçında cezalı oldu.
Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, kırmızı kart cezası ve sakatlığının ardından 63 gün sonra Trabzonspor maçıyla birlikte sahalara döndü.
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