Galatasaraylı Yedlin: "Herkesten özür dilerim"
Galatasaray’ın ABD’li futbolcusu DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor’a 4-3 yenildikleri karşılaşmada sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü atarken, mücadelede kırmızı kartla oyun dışı da kalmıştı.
Galatasaray’ın ABD’li futbolcusu DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor maçında penaltıya neden olması ve kırmızı kartla oyun dışı kaldığı için üzgün olduğunu belirterek, herkesten özür diledi.
Galatasaray’ın ABD’li futbolcusu DeAndre Yedlin, Çaykur Rizespor’a 4-3 yenildikleri karşılaşmada sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü atarken, mücadelede kırmızı kartla oyun dışı da kalmıştı. 27 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özür diledi. ABD’li futbolcu ’Büyük Galatasaray camiasına’ başlıklı açıklamasında, "Galatasaray’daki ilk golümü attığım gecenin daha farklı tamamlanmasını isterdim ama maalesef hiç arzu etmediğimiz bir son yaşadık. İçinde bulunduğum penaltı pozisyonu ve takımımı yalnız bıraktığım için çok üzgünüm ve herkesten özür diliyorum. Sezon sonuna kadar tüm gücümüzle mücadele edip, taraftarlarımıza hak ettikleri mutluluğu yaşatmak için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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