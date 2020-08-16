Galatasaraylıları üzecek Falcao haberi!

16 Ağustos 2020 Pazar, 15:08

Geçtiğimiz sezonun başında Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao'nun ocak ayında sarı kırmızılı takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Habertürk'ün AS'a dayandırdığı habere göre; tecrübeli golcü sezona Galatasaray'la başlayacak ancak sezonu sarı-kırmızılı formayla tamamlamayacak. Falcao'nun ocak ayında Galatasaray'dan ayrılacağı ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'ye transfer olacağı vurgulandı.

Öte yandan Inter Miami geçen günlerde Juventus'la olan sözleşmesi sona eren Blaise Matuidi'yi de transfer ederek ses getirmişti.

FALCAO'NUN GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle 21 maç kaçırdı.

Kolombliyalı yıldız forma giydiği 22 karşılaşmada ise 11 gol atarken 1 de asist yaptı.

Kaynak: Haberturk