Galler'de 1700'e yakın akıl hastası yanlışlıkla taburcu edildi
Birleşik Krallık ülkesi Galler’de yaklaşık 1700 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla hastanelerden taburcu edildiği açıklandı.
Galler’de 1694 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla taburcu edildiği belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililerin taburcu edilen hastalarla iletişime geçtiği aktarıldı.
Galler’de sosyal demokrat partisi Plaid Cymru’nun sağlık sözcüsü Rhun ap Iorwerth, hastaların yanlış taburcu edildiğini vurgulayarak “1694 akıl hastası hala desteğe ihtiyaç duyuyorken erken taburcu edildiklerini öğrenmek son derece üzücü" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, taburcu edilen hasta sayısının başlarda 200-300 civarı olduğu, ancak gerçek rakamın daha sonra açığa çıktığı belirtildi.
Sağlık kuruluşlarında böyle bir hatanın nasıl olabileceği sorusunu dile getiren Rhun ap Iorwerth, hastaların tümüyle temasa geçileceğini ise memnuniyetle karşıladığını aktardı.
Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre İngiltere ve Galler’deki hastanelerde bu yıl ortalama yüzde 40’ın üzerinde ölüm kaydedildi.
Kaynak: Sputnik
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