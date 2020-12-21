Oyunseverler için müjde! Çevrimiçi bilgi platformu ‘Gamer Papers’ yayın hayatına başladı

21 Aralık 2020 Pazartesi, 12:31

Alanında uzman kadronun hazırladığı zengin içerikle okurlarına sunulacak olan Gamer Papers, son yıllarda sayısı artarak büyüyen espor organizasyonları ve oyun sektörüyle ilgili güvenilir içerik arayışını karşılayacak.



Türkiye’de 4 milyondan fazla düzenli oyuncu olduğu biliniyor. Ancak bu yoğun ilgiye rağmen oyun alanında üretilen küresel bilgi akışı yeterli değil. Gamer Papers, oyun ve espor camiasına yönelik güvenilir bir kaynak oluşturma vizyonuyla yola çıkarken hem sektörden haberleri takipçilerine iletecek hem de oyuncuların yeteneklerini geliştirmesi için oyun rehberleri oluşturacak.

"NEDEN YABANCI SİTELERE YÖNELMEK ZORUNDA KALIYORUZ?"

Platformun kurucularından Yusuf Eren Yalçın kuruluş amaçlarına ilişkin, "Oyuncuların kurduğumuz içerik ağı üzerinden aradığı her oyun hakkında doğru bilgi ve güncel habere ulaşmasını istiyoruz. Oyunlarda yeteneklerini geliştirmek isteyen oyunseverlere yönelik kurduğumuz bu platformda güvenilir, doğru, bilgilendirici içerikler sağlayıp oyun dünyasıyla bir araya gelmek en büyük hedefimiz" dedi.

Espor dünyasının gündemindeki konulara değinen İbrahim Yörük içeriğe ilişkin görüşünü ise şunları kaydetti: "Hedef kitlemiz geniş bir yaş aralığında. Bu profilin ihtiyacı oyun dünyasına ilişkin güncel haber, eğlenceli ve bilgilendirici içerik. Bu bağlamda Gamer Papers’ın internette bulunamayan içeriklerle oyun güncellemelerinin temel bilgi kaynağı olarak kabul edilecek bir platform olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda Türkçe yayın yapan platformların azlığı ve İngilizce bilmeyen kullanıcıların yabancı web sitelerinden yeterince faydalanamaması Gamer Papers projesinin önemini daha da arttırıyor."