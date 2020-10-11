Gar Katliamı’nda hayatını kaybeden Kasım Otur’un eşi Songül Otur: ‘Silinmeyecek izler bırakıldı’
Malatya’da aralarında CHP Malatya Gençlik Kolları’nın 7 üyesinin de bulunduğu 12 kişinin hayatını kaybettiği Gar Katliamı’nın beşinci yılında “Barış Güvercinleri Anıtı” önünde tören düzenlendi.
Törende konuşan, katliamda hayatını kaybeden Kasım Otur’un eşi Songül Otur, “103 canımızı kaybettik. Yüzlerce canımız yaralandı. Onlarca canımızda aylar süren tedavilerinin ardından hayatları boyunca silinmeyecek izlerle yaşamlarına döndü” dedi.
Katliamda yaşamını yitirenler Çorum ve İzmir’de de anıldı.
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