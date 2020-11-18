Gargara, laboratuvar ortamında Covid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirdi
Gargaranın, laboratuvar ortamında Covid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi. Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Covid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi.
Gargaranın, laboratuvar ortamında yeni tip koronavirüsü (Covid-19) 30 saniyede etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Ağız gargaralarının Covid-19 üzerindeki etkisi, Cardiff Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından incelendi. Çalışma, laboratuvar ortamında, kişinin nazal ve oral kanallarındaki durumun taklit edildiği bir test tüpü içinde yürütüldü.
Uzmanlar, yüzde 0,07 oranında setilpiridinyum klorür içeren ağız gargarasının, Kovid-19'u 30 saniyede etkisiz hale getirebildiğini gözlemledi.
Bulgular, gargaranın, tükürükteki virüsü öldürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koyarken, Covid-19 için etkili bir tedavi yöntemi olduğuna dair kanıt elde edilmedi.
Diş eti hastalıkları uzmanı Dr Nick Claydon, setilpiridinyum klorür içeren ağız gargaralarının, salgın döneminde el yıkama, fiziksel mesafe ve maske takma gibi insanların önemli bir rutini haline gelebileceği öngörüsünde bulundu.
Penn State Tıp Fakültesinde görevli uzmanların yaptığı çalışmanın ekimde açıklanan bulguları da bazı gargaraların ve bebek şampuanlarının Covid-19'u etkisiz hale getirebileceğini göstermişti.
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