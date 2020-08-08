Garo Paylan, Albayrak dönemindeki verileri paylaştı: İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:36

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Meclis Başkanlığına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yanıtlaması istemiyle tek soruluk bir önerge verdi.

Paylan yazılı soru önergesinde, Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atandığı 10 Temmuz 2018 tarihinden sonra Türkiye ekonomisinin ciddi bir çöküşe doğru sürüklendiğini belirterek şu verileri paylaştı:

“Göreve atandığınız temmuz 2018’de; Dolar 4,54 TL, Euro 5,34 TL, çeyrek altın 304 TL idi. Bu hafta, Dolar 7,30 TL’yi, Euro, 8,70 TL’yi, çeyrek altın 800 TL’yi aştı. Paramız pul oldu. Göreve geldiğinizde, maaşıyla beş çeyrek altın alabilen asgari ücretli, bugün üç çeyrek altın alamaz oldu. Görevde bulunduğunuz dönemde; vatandaşlarımız yoksullaştı, işsizlik arttı, hayat pahalılığı yakıcı hale geldi. Görevde bulunduğunuz dönemde; Merkez Bankası’nın ve kamu bankalarının rezervlerini tükettiniz. Kamu kaynaklarıyla yandaşlarınızı ihya ettiniz.”

Paylan son ekonomik verileri paylaştıktan sonra Albayrak’a “İki yılda ekonomiyi batırdınız. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.