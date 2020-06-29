Garo Paylan, Soylu'ya AKP'li belediyenin 6 ayda borçlandığı 90 milyon TL'yi sordu

29 Haziran 2020 Pazartesi, 18:07

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı AKP'li Hüseyin Beyoğlu’nun yılın ilk 6 ayında belediye bütçesinin tamamını tükettiğini ve belediyeyi 90 milyon lira borçlandırdığını söyleyerek konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

HDP’nin yüzde 71 oy almasına karşın KHK ile ihraç edilen aday yerine mazbatayı yüzde 26 oy alan ikinci sıradaki AKP’li Hüseyin Beyoğlu almıştı.

Paylan, 31 Mart seçimlerinden sonra, Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nin bankalardan veya diğer kurumlardan ne kadar kredi çektiğini ve 31 Mart seçimlerinden sonra yapılan projeleri ve bunların maliyetlerini sordu.

Paylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltti:

1.31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nin açtığı ihaleler ve ihale bedelleri nelerdir? Bu ihalelerin verilme yöntemi nedir ve hangi usulle gerçekleşmiştir?

2. Diyarbakır Bağlar Belediyesi’nin 31 Mart seçimlerinden sonra yaptığı projeler nelerdir? Bu projelerin ne kadarı tamamlanmıştır ve her birinin maliyeti ne kadardır?

3. 31 Mart seçimlerinden sonra, Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ne ait kaç taşınmaz (iş yeri, otopark, ev, mağaza) satışa çıkarılmıştır? Gerçekleşen satışlardan elde edilen gelir ne kadardır?

4. 31 Mart seçimlerinden sonra, Diyarbakır Bağlar Belediyesi, bankalardan veya diğer kurumlardan ne kadar kredi çekmiştir? Bu krediler hangi bankalardan ve ne kadar faizle alınmıştır? Söz konusu kredilerin geri ödeme planı nasıldır?

5. 31 Mart seçimlerinden sonra, Diyarbakır Bağlar Belediyesi’ne ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde, bağış veya hibe adı altında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Şayet yapılmış ise; hangi kurum ve kuruluşlara ve hangi gerekçeyle yapılmıştır?