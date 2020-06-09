Gayrimenkul alan 9 bin 11 yabancı Türkiye'den vatandaşlık kazandı

09 Haziran 2020 Salı, 15:12

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği Başkanı Faruk Akbal, HSBC & Savills ortak araştırmasına göre, yurt dışı gayrimenkul yatırımcılarının talebiyle oluşan emlak pazarında yıllık cironun 2019 itibarıyla 250 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğinin bilgisini verdi. Bu rakamın 78 milyar dolarının tek başına ABD'de gerçekleştiğini dile getiren Akbal, söz konusu pazardan Avrupa'nın 80 milyar dolar aldığını aktardı.

Yabancıya gayrimenkul satışında Avrupa'da Türkiye'nin rakiplerinin İspanya ve Portekiz olduğunu anlatan Akbal, bu iki ülkede bir gayrimenkul için yerlilerin 300 bin euro, yabancıların ise 420 bin euro ödediğini anlattı.

3 MİLYAR 261 MİLYON DOLAR YATIRIM



Akbal, Avrupa'dan ev alan yabancının, yerliye göre en fazla 1.5 kat ödediğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de konut satın alan bir yerli yatırımcı ise ortalama 220 bin TL ödüyor. Yabancılar ise büyük şehirlerde nispeten daha değerli konutlara yatırım yapıyor. Yabancıların bir eve ortalama 875 bin TL ödediklerini düşündüğümüzde, konut başına ciroda yabancı ve yerli arasında yaklaşık dört katlık bir fark var olduğunu görüyoruz. Türkiye'den ev alan milletlerde yaşanacak çeşitlilikle bu fark daha da açılabilir."

Akbal, Portekiz'de her 5 evden birisinin yabancıya satıldığını, en çok konutu Fransa, İngiltere, Çin, ABD ve Brezilya vatandaşlarının aldığını kaydederek, "Türkiye'de ise 25 evden sadece birisini yabancı alıyor. Hem de 6.5 milyar dolar gelirle rekor kırmamıza rağmen. Ülke potansiyelimizin 20 milyar olduğunu düşünüyorum" dedi.

AA'nın haberine göre, GİGDER Başkanı Akbal, Türkiye'nin başlattığı 250 bin dolarlık gayrimenkul yatırımına vatandaşlık teşvikinin de ilgi gördüğüne değinerek, "Düzenlemeyle 26 Temmuz 2016'dan bu yana gayrimenkul alan yabancılara şartları sağladıkları takdirde vatandaşlık hakkı tanınıyor. Temmuz 2016'dan bu yana 9 bin 11 yabancı, 3 milyar 261 milyon dolar yatırımla vatandaşlığa hak kazandı" ifadelerini kullandı.