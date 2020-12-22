Gayrimenkul uzmanlarından toprak yatırımcısına uyarı: Buna dikkat etmeyen kaybediyor!

22 Aralık 2020 Salı, 10:39

Toprağa uzman aracılığı olmaksızın yapılan yatırımlar, mağduriyet yaratabiliyor. Toprak tapularının pek çoğunda tarla ya da muhtelif ifadesinin geçtiğini oysa toprağın cinsinin ve sağladığı olanakların yatırım hedefi ile örtüşüp örtüşmediğinin mutlaka kontrol edilmeli.

Uparazzi Genel Müdürü Hakan Erilkun şunları söyledi: "Toprak tapusunda ‘muhtelif’ yazması yatırımcıyı tatmin etmemelidir. Zira bağ tapusu, tarla tapusu, çiftlik tapusu gibi birbirinden farklı niteliğe sahip onlarca toprak tapusu türü muhtelif ismi ile belirtildiği için beklentiye yanıt vermeyebiliyor. Yüzde 20 ve üzerinde eğime sahip olup satılan toprağın tarım arazisi olma özelliği yoktur; orman örtüsü ve kayalıktır. Benzer şekilde eğimi yüzde 12-20 aralığındaki tarlalar ise her tarıma elverişli olmayıp ağırlıklı mera arazisidir. Dolayısıyla tapuda muhtelif yazan bir toprak tarıma elverişli olmayan bir topraksa bu yatırım, halk tabiri ile ölü yatırım olacaktır" dedi.

"YATIRIM HEDEFİNİZE GÖRE ALIM YAPIM"

Erilkun, “Aldığınız tarlanın yatırım hedefinizi karşılaması için tapuda tarla yazması yeterli değildir, tarlanın da niteliği araştırılmalıdır. Marjinal ürün arazisi, dikili tarım arazisi, örtü altı tarım arazisi gibi türleri tarlaların değeri ve verimi konusunda belirleyici olabiliyor. Satın aldığınız tarlanın 2 dönümden küçük olması ve marjinal bir alanda yer alması halinde niteliği ne olursa olsun bulunduğu alanın niteliğine sahip kabul edilmesi gibi pek çok faktör tarlanın değerini ve yatırım hedefinize uygunluğunu direkt etkileyecektir" uyarısında da bulundu.



