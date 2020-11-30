‘Gayriresmi Futbol Tarihi’
Mehmet Şenol'un uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda hazırladığı Gayriresmi Futbol Tarihi, “küçük adam”ların tutkuyla yazdığı kişisel futbol tarihleriyle Türkiye'nin siyasal ve toplumsal tarihinin nasıl kesiştiğini gözler önüne seriyor.
Türkiye futbol tarihinin ilk yılları, kişiden kişiye, kulüpten kulübe değişiyor; kimi zaman bilgi kırıntılarıyla yetinmek gerekirken kimi zaman da bir bilgi yığınını anlamlandırmak için ek çaba harcamak gerekiyor. Ama belki de daha önemlisi, bu tarihi oluşturan insanların hikâyesi, o “büyük anlatı”nın içinde kaybolup gidiyor.
Beyoğlu'ndaki Anadolu Birahanesi'nin kapısının önünde buzlu badem satan o yaşlı adamın, 1903'te topu da, adamı da geçirmediği için “Tahtaperde” adını almış o eski futbolcu olduğunu; Moda Deniz Kulübü'nün üst katındaki küçük odada ömrünün kalan kısmını tamamlayan Kulaksızzade Galip'in, Fenerbahçe'nin belki de en önemli futbolcusu, hatta bir dönem başkanı olduğunu; Galatasaray'ın Hasnun Galip Sokak'taki meşhur binasının 1920'lerde Galata'da demirli ona yakın Amerikan gemisinin denizcilerinin uğrak yeri bir salon olduğunu, burada cumartesi günleri dans edip boks yaptıklarını kim biliyor bugün?
Mehmet Şenol'un uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda hazırladığı Gayriresmi Futbol Tarihi, “küçük adam”ların tutkuyla yazdığı kişisel futbol tarihleriyle Türkiye'nin siyasal ve toplumsal tarihinin nasıl kesiştiğini gözler önüne seriyor.
Gayriresmi Futbol Tarihi / Mehmet Şenol / Mundi Kitap / 528 s.
En Çok Okunan Haberler
- Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- 128 milyar doları kim aldı?
- Mustafa Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması
- AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için yasağı deldi
- Başarır'dan kendisini hedef alan AKP'li Ünal'a yanıt
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 2021 bütçesinde KDV vergisi artırıldı
- Bu görüntüler salgın gerçeğini gözler önüne seriyor
Video Haberler
- 144 katlı gökdelen böyle yıkıldı
- Beyoğlu'nda maske gerginliği... Şov yapıyorsunuz!
- Esrarengiz cismi kameraya böyle kaydettiler
- Maradona'nın son görüntüsü olduğu iddia edilen video
- Koronavirüs aşısı ücretsiz olsun önergesi reddedildi
- Uçakta arbede çıktı! İşte çığlıkların atıldığı o anlar
- Berat Albayrak'ın istifasına halk ne dedi? İşte o anket
- Galip Öztürk'ün damadı yangında can verdi
- CNN Türk'te canlı yayına damga vuran hata
- Kazada 1 polis şehit oldu, 4 polis de yaralandı
En Çok Okunan Haberler
- Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
- CHP'li Başarır'dan Nedim Şener'e çok sert sözler!
- Son 10 yılda Katar'a neler satıldı?
- 128 milyar doları kim aldı?
- Mustafa Sarıgül'den 'ittifak' açıklaması
- AKP’li belediye Demet Akalın ve Alişan için yasağı deldi
- Başarır'dan kendisini hedef alan AKP'li Ünal'a yanıt
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- 2021 bütçesinde KDV vergisi artırıldı
- Bu görüntüler salgın gerçeğini gözler önüne seriyor