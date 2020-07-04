Gaz şişkinliği sandı, karnından 3 bebek büyüklüğünde tümör çıktı!

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:37

İstanbul'da yaşayan 76 yaşındaki Nizamettin Ergün, yaklaşık 3 ay önce karın şişkinliği yaşamaya başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı adam, sorunun hareketsizlik ve gaz şişkinliğinden kaynaklandığını düşündü. Şikâyetleri giderek artan Ergün, normalleşme süreci sonrası soluğu hastanede aldı. Yapılan tetkikler ve çekilen MR sonuçları doktorları bile şaşırttı. Yaşlı adamın karnında tespit edilen yaklaşık 3 bebek büyüklüğünde, 10 kilogramlık kitle 8 saatlik zorlu bir ameliyatla çıkarıldı.

ÇOCUKLARI KİLO ALDIĞINI DÜŞÜNDÜ

Kitle nedeniyle yürürken, otururken hatta yatarken dahi zorlandığını anlatan Ergün, "Hep karnımda gaz şişkinliği var diye düşündüm. Sonrasında da bu sıcak havada üşümeye başladım. Karnım şişiyordu, uyurken yatakta yalnızca sağ tarafıma yatabiliyordum, sol tarafa yatamıyordum. Soğuk bir şey içmem mümkün değildi. Bu sıcakta evde ceket ile oturuyordum. Evden dışarı çıkamadığımdan çocuklarım; 'baba biraz kilo aldın' diyorlardı. 65 yaş üstü olduğumdan dışarı çıkmak da istemedim. O dönem evde kaldıkça tümör hızla büyümüş demek ki. Normalleşme dönemine geçer geçmez çocuklarım beni hastaneye getirdi. Kitleyi görmedim ama çocuklarım büyüklüğünden bahsedince çok şaşırdım, hatta şaşırmak az bir kelime. Bir insan karnında bu kadar büyük bir kitleyi nasıl taşır. Ameliyat sonrası o kadar rahatladım ki, önceki halimle kendimi hiç karşılaştıramıyorum. Artık çok iyiyim" diye konuştu.

"BİLİMKURGU FİLMLERİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ TÜRDEN BİR KİTLEYDİ"

Ergün'ün karnındaki şişkinliğin son aylarda hızla ilerlediğini ifade eden oğlu Zülfikar Ergün, "Babamın çok ciddi şikâyetleri olmadı. Koronavirüs nedeniyle 3 ay boyunca evden çıkamamıştı. Ama karnı belirgin bir şekilde şişmeye başladı. Bu şişkinlik son aylarda fazlaca görüldü. Babam da karnındaki şişkinliğin gaz olduğunu ve geçeceğini düşündü. Normalleşme süreci başladığında hemen hastaneye geldik. Yapılan tetkikler sonrası karnından kimsenin beklemediği bir kitle çıktı. Bilimkurgu filmlerinde gördüğümüz türden bir kitleydi. Kitleyi gördüğümde şaşırmanın ötesine geçtim" dedi.

"KİTLE BÖBREK VE BAĞIRSAĞIN YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ"

Yapılan tetkikler sonrası Ergün'ün ameliyatını gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Turgut İpek, tümör hakkında şu bilgileri verdi:

"Kitle o kadar büyüktü ki, böbreği ön tarafa itmiş, bütün bağırsakları almış sol tarafa götürmüştü. Dolayısıyla karın içinde bağırsakların hareket edebileceği bir yer kalmamıştı. Böbreğe öyle bir basmıştı ki, hasta idrar çıkartamayacak duruma gelmişti. Hastanın bunlarla ilgili birtakım sıkıntıları vardı. Bu sıkıntılarla dahiliye hekimi arkadaşımıza geldiğinde bunun büyük bir kitle olduğu görüldü. Ameliyattan önce ne olduğunu anlamak için biyopsi yaptık. Ardından da hasta cerrahiye sevk edildi. Hasta cerrahiye sevk edildikten sonra bizi ilgilendiren kısım sarkom (yumuşak doku kanseri) tanısı konulan tümörün başka organa sıçrayıp sıçramadığıydı. Tetkikler sonucu diğer organlara sıçrama olmadığını gördük. Dolayısıyla bunun net tedavisi için öncelikle cerrahi düşünüldü. Cerrahi yapabilmek için de o bölgeyi geride tümör bırakmadan temizlemeniz gerekiyor. Hasta yaşlı olduğu ve daha önce kalp operasyonu geçirdiği için anestezi başta olmak üzere değişik branşlar gördükten ve gerekli kan teminini sağladıktan sonra ameliyata aldık. Kitlenin bulunduğu alan özellikle toplardamara çok yakın olduğundan ameliyat sırasında büyük kanamalara hatta hastanın hayatına mal olma riski olan bir ameliyattı. Bu riskler kendisine anlatıldıktan sonra kendisinin de onayıyla ameliyata karar verildi. Radyoterapi ve kemoterapi ise gelecek olan patalojideki ayrıntılı bilgilerle yol alacağımız bir durum. Hastamızın karnının içerisinden 30, 50, 15 santim büyüklüğünde neredeyse 3 çocuk büyüklüğünde ve 10 kilo ağırlığında bir kitle çıkardık."