Gaz sızıntısı işçileri zehirledi: 20 kişi hastaneye kaldırıldı

Mersin Serbest Bölgesi'nde patlayan amonyak borusundan sızan gaz nedeniyle tekstil fabrikalarında çalışan 20 işçi zehirlendi. İşçiler, hastanelerde tedaviye alındı.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2020 Pazartesi, 11:05
Gaz sızıntısı işçileri zehirledi: 20 kişi hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news

Mersin Serbest Bölge içerisinde faaliyet gösteren 3 tekstil firmasında çalışan işçiler sabah iş yerlerine geldiklerinde yayılan kokudan rahatsız oldu.

İşçilerde bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti oluştu. Fenalaşan 20 işçiye ilk müdahaleyi iş arkadaşları yaptı. İşçiler, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, işçilerin zehirlenmesine neden olan kokunun, patlayan amonyak borusundan kaynaklandığı öğrenildi.


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler