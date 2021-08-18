Gazeteci Arif Kocabıyık açıkladı: Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım
Gazeteci Arif Kocabıyık, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım" ifadelerini kullandı.
Yaptığı sokak röportajlarıyla sıkça adından söz ettiren gazeteci Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım. Böyle yaparak beni bezdireceğinizi, vazgeçireceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Olayın ayrıntılarına dair bilgi paylaşmayan Kocabıyık'ın paylaşımı şöyle:
Video Haberler
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Son seçim anketinde dikkat çeken detay
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- Mahsun Kırmızıgül'den Afganistan yorumu
- 25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor
- Peker'den, AKP'li Külünk'e 'Kaseti yayınlarım' tehdidi!