Gazeteci Arif Kocabıyık açıkladı: Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:28

Yaptığı sokak röportajlarıyla sıkça adından söz ettiren gazeteci Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım. Böyle yaparak beni bezdireceğinizi, vazgeçireceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayın ayrıntılarına dair bilgi paylaşmayan Kocabıyık'ın paylaşımı şöyle:



