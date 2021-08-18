Gazeteci Arif Kocabıyık açıkladı: Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım

Gazeteci Arif Kocabıyık, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2021 Çarşamba, 17:28
Gazeteci Arif Kocabıyık açıkladı: Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım
Abone Ol google-news

Yaptığı sokak röportajlarıyla sıkça adından söz ettiren gazeteci Arif Kocabıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sabah 9'da gittiğim karakoldan daha yeni çıktım. Böyle yaparak beni bezdireceğinizi, vazgeçireceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Olayın ayrıntılarına dair bilgi paylaşmayan Kocabıyık'ın paylaşımı şöyle:



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler