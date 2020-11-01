Gazeteci Ayşenur Arslan'ın acı günü

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın kız kardeşi Aylin Uyanık trafik kazasında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2020 Pazar, 16:20
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Halk TV programcısı Ayşenur Arslan, kız kardeşi Aylin Uyanık'ı (66) trafik kazasında kaybetti.Dün öğle saatlerinde Aylin Uyanık idaresindeki otomobil, İstanbul-İzmir otoyolu Savaştepe Karacalar mevkisinde bariyerlere çarptı. Aylin Uyanık, olay yerinde hayatını kaybetti.  

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan Uyanık'ın cenazesi, Savaştepe Devlet Hastanesi morguna konuldu. 


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