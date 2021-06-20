Gazeteci Bülent Çavuş: Oğlum Ahmet Emre vefat ettikten sonra benim için Babalar Günü bitti

20 Haziran 2021 Pazar, 19:26

Gazeteci Bülent Çavuş’un Gazi Mahallesi’nde maganda kurşunuyla vurulduktan sonra felç kalan oğlu, 2 yıl süren tedavinin ardından 2017’de yaşamını yitirdi. “Evladım 17 yaşında öldü babalara günü o günden sonra bitti benim için” diyen Çavuş, sorumluların bulunmasını talep ediyor



Babalar günü nedeni ile evlatların mezarını ziyaret eden Gazeteci Bülent Çavuş, "Biz oğlumuzu kaybettik, canımız gitti. Hiçbir maddiyat, ölümün acısını hafifletemez. Oğlumuzun yerine mezar taşını seviyoruz. Bu gün Babalar gününü orada kutladık. Kabrini yıkadık, mezar taşını öptüm. Durup dururken hayatımız bitti. Bundan sonra hiçbir Ahmet Emer'ler ölmesin, hiçbir baba ,anne evlat acısı görmesin. Benim için Babalar Günü 13 Ağustos 2017’de bitmiştir" dedi.

Çavuş ayrıca, "Bizim başımıza bunu getiren insanlara bile Allah evlat acısı vermesin. Benim gibi acılı babaların, babalar günü kutlu olsun. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki, oğlumun katili 6 yıldır bulunamadı İçişleri Bakanlığı'na soruyorum: Oğlum Ahmet Emre Çavuş'u kim öldürdü? 6 yıl oldu artık birileri sesimizi duysun yeter artık. İnşallah adalet yerini bulur ve bir nebze de olsa yüreğimize su serpilir'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Emre Çavuş, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi’nde 2 Ağustos 2015 akşamı, arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla boynundan yaralandı.Omuriliğinin zedelenerek, vücudunun yüzde 99’unun felç kalmasına neden olan olay gerçekleştiğinde, henüz 17 yaşındaydı.

Vurulmasının ardından ilk yedi ayı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde olmak üzere 2 yıl tedavi gören Çavuş, 13 Ağustos 2017’de de yaşamını yitirdi.

Oğlunu vuran kişinin 6 yıldır bulunamaması karşısında umudunu yitirmeye başladığını belirten anne Zeynep Çavuş, "Ben 41 yaşında evlat acısı yaşadım. Vurulduğu günden itibaren 2 yıl evine gelemedi oğlum. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ki, oğlumun katili 5 yıldır bulunamadı? Evladın ölünce her doğum gününde, her mezara gittiğinde aynı şeyi yaşıyorsun. Tek dileğim, oğluma bunu yapanın cezasını çekmesi. Oğlum mezarında rahat uyusun. 19 yaşında toprağın altında yatırıp, sorumlusunu bulamadıkları için bu dünyadaki adalete güvenmiyorum. İlahî adalete sığındım. Sorumlunun yargılanmasını, cezasını çekmesini istiyorum" dedi.